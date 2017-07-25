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    Стали известны подробности смерти 6-летней девочки в Кривом Роге

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    (обновлено: )21202
    Как сообщается, родители сожгли труп в металлической духовке с использованием горюче-смазочных материалов. Затем останки тела охладили и собрали в полиэтиленовый пакет.
    Девочка Амина, убитая приемными родителями в Кривом Роге
    Фото из отрытых источников

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Полиция закончила расследование громкого дела связанного с таинственным исчезновением шестилетней Амины Менго в Кривом Роге. Как передает "УП. Жизнь", следствие установило, что приемные родители ребенка — Татьяна и Юрий Кудрявцевы — сожгли ее тело в металлическом контейнере и выбросили останки в реку.

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    По версии следствия, все это произошло вечером 2 июня 2017 года.

    "За час родители сожгли труп в металлической духовке с использованием горюче-смазочных материалов. Затем останки тела охладили и собрали в полиэтиленовый пакет. Духовку бросили в водоем", — рассказала инспектор отдела мониторинга городского отдела полиции Кривого Рога Юлия Цуркаленко.

    Как уточнил начальник следственного отдела Криворожского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области Александр Гоптарев, сожженные останки тела девочки привязали к шлакоблоку и бросили в водоем.

    "При проведении молекулярно-генетического исследования установлено совпадение генотипов биологического вещества с зубной щетки Амины с остатками тела на берегу водоема и обгоревшим трупом", — говорит Гоптарев.

    Он подчеркнул, что сомнений, что в реке нашли именно тело Амины, у следствия нет.

    Что на самом деле случилось с девочкой и как она умерла — следователи еще устанавливают.

    Напомним, в июне молодую девушку изнасиловали и жестоко убили в Одессе.

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