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    Смерч и град нанесли Кривому Рогу ущерб на 1,6 млн гривен

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    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары (117)

    (обновлено: )3201
    Городской голова Кривого Рога распорядился о полном доступе к материальному резерву города, чтобы экстренно помочь пострадавшим. Проведено очищение улиц поваленных ураганом деревьев и опор.
    Последствия непогоды в Кривом Роге, 29 июля 2017
    0564.ua

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Предварительный ущерб от удара стихии в Кривом Роге Днепропетровской области составляет 1,6 миллиона гривен, сообщает 0564 со ссылкой на пресс-службу исполкома горсовета.

     

    "Предварительный ущерб, причиненный Кривому Рогу стихией, составляет 1,6 миллиона гривен", — сообщает местное интернет-издание.

     

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    В городе оперативно продолжает работу штаб по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим в связи ураганом. Согласно сообщению, от последствий стихии больше всего пострадали жители поселка Суворова в Долгинцевском районе. 

    0564.ua
    Последствия непогоды в Кривом Роге, 29 июля 2017

    "Городской голова распорядился о полном доступе к материальному резерву города, чтобы экстренно помочь пострадавшим. Проведено очищение улиц поваленных ураганом деревьев и опор. Организован развоз и выдача стройматериалов: шифер, лес, рубероид, гвозди", — отметил начальник управления благоустройства и жилищной политик горисполкома Иван Карый.

     

    Более 20 улицам и свыше 200 домовладениям был нанесён ущерб разной степени, в первую очередь кровлям. Некоторые дома остались вообще без нее. 

     

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    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге "летали крыши домов, шифер, стекла, деревья". Были оборваны провода и повреждены газовые трубы, дома стоят без крыш и окон.

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