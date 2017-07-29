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    Общество

    В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

    (обновлено: )42810
    По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, подземные толчки магнитудой 4,1 стали следствием взрывных работ на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/Shabbir Hussain Imam

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. В субботу утром в г. Кривой Рог были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,1 по шкале Рихтера. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко со ссылкой на данные Главного центра специального контроля,

    "По информации Главного центра специального контроля, в 6:31 мин. 29.07 в г. Кривой Рог зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера", — написал политик в Twitter.

    @ZubkoGennadiy
    В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

    По его словам, подземные толчки стали следствием взрывных работ на шахте "Юбилейная" в Кривом Роге.

    "Без негативных последствий. Выяснилось, что на шахте "Юбилейная" г. Кривой Рог проводились подземные взрывные работы", — добавил Зубко.

    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в районе Восточный местные жители в пятницу наблюдали смерч. Также в городе прошел мощный ливень и кое-где выпал крупный град.

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