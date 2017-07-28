Смерч и град в Кривом Роге: летали крыши, шифер, стекла

В Кривом Роге в районе Восточный местные жители в пятницу наблюдали смерч, передает "Первый городской".

Также здесь прошел мощный ливень и кое-где выпал крупный град.

В микрорайоне Дружба по улице Шепетовской жители домов подсчитывают ущерб, нанесенный смерчем.

По словам местного жителя, "летали крыши домов, шифер, стекла, деревья". Отмечается, что были оборваны провода и повреждены газовые трубы, дома стоят без крыш и окон.

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