Непогода в Украине: обесточены более 300 населенных пунктов, есть жертвы

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. С пятницы на субботу, 28-29 июля, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях, также погиб один человек, сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, в Полтавской области обесточены 96 населенных пунктов, в Черниговской — 63 н.п., Киевской — 56 н.п., Черкасской — 53 н.п., Житомирской — 29 н.п., Сумской — 21 н.п., Днепропетровской — 19 н.п. и в Кировоградской — 2 н.п.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 61 бригада облэнерго (68 единиц техники и 152 человека).

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) на территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей погиб 1 человек. В с. Антоновка Черкасской области Шполянского района на пастбище была поражена молнией местная жительница, которая погибла на месте происшествия. По предварительным данным повалены 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школ, упали 5 электроопор а именно.

Напомним, по состоянию на утро пятницы по данным ГСЧС, более 100 населенных пунктов в пяти областях Украины оставались без электроснабжения из-за сложных погодных условий.