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    Непогода на Закарпатье: ливни привели к поднятию уровня воды в реках

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    В ГСЧС отметили, что в верховьях Латорицы прошли сильные ливневые дожди, уровень в пгт Нижние Ворота вырос на 1.0 - 1.5 м, вода доходит к коренным берегам.
    Поднятие уровня воды в реке Уж на Закарпатье
    Facebook Мирослава Ховрата

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье в воскресенье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    "По состоянию на 16:00 23 июля в верховьях Латорицы прошли сильные ливневые дожди, уровень в пгт Нижние Ворота вырос на 1.0 — 1.5 м, вода доходит к коренным берегам, несет деревья, кусты", — сообщает ГСЧС.

    Накануне синоптики предупреждали о сильных дождях и ливни в Карпатах и на Закарпатье в воскресенье.

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    Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

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