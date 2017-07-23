Непогода на Закарпатье: ливни привели к поднятию уровня воды в реках

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье в воскресенье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 16:00 23 июля в верховьях Латорицы прошли сильные ливневые дожди, уровень в пгт Нижние Ворота вырос на 1.0 — 1.5 м, вода доходит к коренным берегам, несет деревья, кусты", — сообщает ГСЧС.

Накануне синоптики предупреждали о сильных дождях и ливни в Карпатах и на Закарпатье в воскресенье.

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Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.