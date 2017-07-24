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    На Закарпатье снова непогода: ожидаются дожди с грозами

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    Непогода в Украине: жара и пожары (93)

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    В западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, в остальных областях. Температура воздуха в течение дня не поднимется выше 17-21 градусов, а в южной части до 20-23 градусов выше нуля.
    Природа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Без осадков, сообщает Гидрометцентр. Температура воздуха ночью 16-19 градусов тепла, днем ​​22-28 градуса тепла.

    В западных областях Украины сегодня ожидаются дожди с грозами, в остальных областях. Температура воздуха в течение дня не поднимется выше 17-21 градусов, а в южной части до 20-23 градусов выше нуля.

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    В западной части — местами дожди и грозы. Ночью 15-19 градусов тепла, днем ​​17-20 градусов тепла.

    В северных областях облачно и тепло. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем ​​14-17 градуса тепла.

    В восточных областях — сухая погода. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​17-20 градусов тепла.

    В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-17 градусов тепла, днем ​​20-21 градусов тепла.

    В южной части осадков не ожидается, солнечно. Температура воздуха ночью 17-22 градуса тепла, днем ​​21-23 градусов тепла.

    Температура воды в Черном море — 22 градуса.

    Напомним, сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье в воскресенье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона.

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    Ранее сообщалось, что в Греции поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

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