наверх
14.07.201708:48
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Непогода в Украине: без света остались почти 90 населенных пунктов

    (обновлено: )185
    Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в семи областях.
    Грозовые тучи. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Почти 90 населенных пунктов обесточены в ряде областей Украины в результате непогоды, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Разрушительный ураган во Львове
    @anton_tkachuk
    Не мусором единым. На Львов обрушилась гроза с ураганным ветром

    "Тринадцатого июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Одесская — 23 н.п., Полтавская — 19 н.п., Львовская — 15 н.п., Черкасская — 11 н.п., Кировоградская — 7 н.п., Хмельницкая — 7 н.п. и Киевская — 6 н.п", — говорится в сообщении.

    К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

    Напомним, в результате непогоды в ночь с 11 на 12 июля в Украине остались без электроснабжения 77 населенных пунктов. Также сообщалось, что из-за грозы и сильных порывов ветра был частично обесточен Мариуполь Донецкой области.

    Читайте также: Это было что-то! Шторм в Москве

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Комментарий Добкина. Видео
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш