Непогода в Украине: без света остались почти 90 населенных пунктов

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Почти 90 населенных пунктов обесточены в ряде областей Украины в результате непогоды, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Тринадцатого июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Одесская — 23 н.п., Полтавская — 19 н.п., Львовская — 15 н.п., Черкасская — 11 н.п., Кировоградская — 7 н.п., Хмельницкая — 7 н.п. и Киевская — 6 н.п", — говорится в сообщении.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в результате непогоды в ночь с 11 на 12 июля в Украине остались без электроснабжения 77 населенных пунктов. Также сообщалось, что из-за грозы и сильных порывов ветра был частично обесточен Мариуполь Донецкой области.

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