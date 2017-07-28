Непогода в Украине: обесточены более 100 населенных пунктов

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Более 100 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщили в пятницу в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"С 27 на 28 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 109 населенных пунктов в пяти областях", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Госслужбы, в Киевской области обесточен 51 населенный пункт, Днепропетровской — 22, Черкасской — 20, Кировоградской — девять и в Сумской — семь населенных пунктов.

В ведомстве уточнили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 38 бригад облэнерго.

Напомним, в Киеве во второй половине дня в четверг разразился сильный ливень, который лил хотя и недолго, но успел затопить столицу. В соцсетях и на Youtube пользователи делятся видео, снятыми с места событий.