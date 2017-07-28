наверх
28.07.201710:46
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Непогода в Украине: обесточены более 100 населенных пунктов

    Тема:

    Непогода в Украине: пожары и дожди (111)

    (обновлено: )47
    С 27 на 28 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 109 населенных пунктов в пяти областях.
    В Киеве на Борщаговке после сильного дождя в четверг произошел провал грунта
    Фото со страницы dtp.kiev.ua на facebook

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости. Более 100 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электроснабжения из-за сложных погодных условий, сообщили в пятницу в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

    Потоп в Киеве после ливня
    Канал Евгения Бондарчука на Youtube
    Потоп в Киеве после сильного ливня

    "С 27 на 28 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 109 населенных пунктов в пяти областях", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    По данным Госслужбы, в Киевской области обесточен 51 населенный пункт, Днепропетровской — 22, Черкасской — 20, Кировоградской — девять и в Сумской — семь населенных пунктов.

    В ведомстве уточнили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 38 бригад облэнерго.

    Напомним, в Киеве во второй половине дня в четверг разразился сильный ливень, который лил хотя и недолго, но успел затопить столицу. В соцсетях и на Youtube пользователи делятся видео, снятыми с места событий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Руслан Бортник
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Президент РФ Владимир Путин
    Санкции США по России ударили по ЕС