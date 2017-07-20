Непогода в Германии: сильные ливни затопили Кельн

В некоторых районах города за один только час выпало до 49 литров осадков на квадратный метр. Это значительно превышает здесь месячную норму для июля. В результате оказались затопленными улицы, многочисленные подвалы, а также одна из станций метро, сообщает dw.com. В четверг дожди продолжаются.

Ранее сообщалось, что на юго-западном острове Кюсю из-за продолжительных дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.