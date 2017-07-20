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    Непогода в Германии: сильные ливни затопили Кельн

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    В результате сильнейших дождей, многие города немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия оказались затопленными.
    Канал Kölner Stadt-Anzeiger на youtube

    В некоторых районах города за один только час выпало до 49 литров осадков на квадратный метр. Это значительно превышает здесь месячную норму для июля. В результате оказались затопленными улицы, многочисленные подвалы, а также одна из станций метро, сообщает dw.com. В четверг дожди продолжаются.

    Ранее сообщалось, что на юго-западном острове Кюсю из-за продолжительных дождей произошли множественные паводки и оползни. Разрушены дома, дороги, железнодорожные мосты. Количество выпавших здесь только за первые сутки осадков превысило месячную норму июля.

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