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    В мире

    Жертвами наводнения в Китае стали восемь человек

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    Продолжающиеся дожди в районе привели к разрушению 600 домов и затоплению 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В зоне бедствия оказались более 250 тысяч человек. Прямой экономический ущерб оценивается в 1,46 миллиарда юаней (около 215 миллионов долларов).
    Разрушительное наводнение в Китае
    REUTERS China Daily

    КИЕВ, 3 июл – РИА Новости Украина. Восемь человек погибли в результате наводнения в уезде Цюаньчжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

    Наводнение и оползни на Шри-Ланке: погибли более 160 человек
    ISHARA S. KODIKARA / AFP
    Чудовищное наводнение и оползни на Шри-Ланке: более 160 жертв

    По данным агентства, по состоянию на утро воскресенья девять человек числились пропавшими без вести и 34 пострадали в уезде Цюаньчжоу.

    Продолжающиеся дожди в районе привели к разрушению 600 домов и затоплению 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. В зоне бедствия оказались более 250 тысяч человек. Прямой экономический ущерб оценивается в 1,46 миллиарда юаней (около 215 миллионов долларов).

    Власти эвакуировали из зоны бедствия около 38 тысяч человек. В некоторых школах были созданы временные убежища.

    В воскресенье власти Китая сообщили, что уровень воды в более чем 60 реках на юге страны поднялся выше критического из-за продолжительных ливней в последние дни.

    Ранее сообщалось, что количество жертв в результате наводнений на Шри-Ланке возросло до 146, еще 112 человек числятся пропавшими без вести.

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