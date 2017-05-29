Чудовищное наводнение и оползни на Шри-Ланке: более 160 жертв

Центр реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки в понедельник сообщил, что число погибших в результате наводнений увеличилось до 164 человек, еще 104 человека числятся пропавшими без вести.

Также отмечается, что 29 и 30 мая в западной, центральной и южной частях страны вероятен штормовой ветер, достигающий скорости 80 километров в час, в некоторых местах может пройти проливной дождь.

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Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии.

Китай обещал направить Шри-Ланке, пострадавшей от разрушительного наводнения, гуманитарный груз на сумму около 2 миллионов долларов.