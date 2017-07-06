наверх
06.07.201705:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    На юго-западе Японии объявили чрезвычайную ситуацию из-за ливней

    Тема:

    Катаклизмы в мире: сход селевого потока в Колумбии (171)

    (обновлено: )8
    Вице-премьер Японии заявил, что ситуация на юго-западном острове Кюсю чрезвычайная. Власти пока не в состоянии оценить ущерб, однако уже известно, что как минимум шесть человек пропали без вести.
    Япония. Последствия сильных ливней
    @nhk_news

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Чрезвычайная ситуация возникла на юго-западном острове Кюсю из-за ливней, заявил на созванном утром в четверг заседании экстренного штаба вице-премьер Японии Таро Асо, который в отсутствие уехавшего на саммит G20 Синдзо Абэ исполняет его обязанности.

    Гроза в Киеве
    Украинское фото
    На Киев обрушилась непогода

    "Сложилась очень серьезная ситуация. Это чрезвычайная ситуация. Самое главное – спасти жизни", — сказал вице-премьер.

    Смотрите также: Рухнувшая в центре Киева огромная ветка покалечила иностранца

    Поступает информация об отрезанных от сообщения населенных пунктах. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе в городе Асакура в префектуре Фукуока, оказались отрезаны от дорог поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потоком людях и машинах. В городе Хита в той же префектуре водой смыло железнодорожный мост.

    Власти пока не в состоянии оценить ущерб. Из городов и поселков, терпящих бедствие, брошенные на помощь сотрудники сил самообороны на руках выносят стариков. Дороги затоплены выше колена.

    @nhk_news
    Япония. Последствия сильных ливней

    Как минимум шесть человек пропали без вести, на место брошены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. Приказ о срочной эвакуации или рекомендацию эвакуироваться получили 556 тысяч жителей обеих префектур.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    МИД Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа