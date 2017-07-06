На юго-западе Японии объявили чрезвычайную ситуацию из-за ливней

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Чрезвычайная ситуация возникла на юго-западном острове Кюсю из-за ливней, заявил на созванном утром в четверг заседании экстренного штаба вице-премьер Японии Таро Асо, который в отсутствие уехавшего на саммит G20 Синдзо Абэ исполняет его обязанности.

"Сложилась очень серьезная ситуация. Это чрезвычайная ситуация. Самое главное – спасти жизни", — сказал вице-премьер.

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Поступает информация об отрезанных от сообщения населенных пунктах. Около 50 человек, попытавшихся найти спасение в школе в городе Асакура в префектуре Фукуока, оказались отрезаны от дорог поднявшимся уровнем воды. Есть свидетельства об унесенных потоком людях и машинах. В городе Хита в той же префектуре водой смыло железнодорожный мост.

Власти пока не в состоянии оценить ущерб. Из городов и поселков, терпящих бедствие, брошенные на помощь сотрудники сил самообороны на руках выносят стариков. Дороги затоплены выше колена.

@nhk_news Япония. Последствия сильных ливней

Как минимум шесть человек пропали без вести, на место брошены 7,5 тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны. Приказ о срочной эвакуации или рекомендацию эвакуироваться получили 556 тысяч жителей обеих префектур.