Рухнувшая в центре Киева огромная ветка покалечила иностранца

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В центре Киева большая ветка от старой груши упала на четырех прохожих, один из них получил множественные переломы и находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила пострадавшая Татьяна Громадская.

Происшествие произошло 1 июля недалеко от Национального музея истории Украины, когда четверо друзей прогуливались по парку. Больше всего пострадал иностранец, он находится в реанимации.

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Пострадавший – спасатель из Турции – получил 22 перелома, пока за его жизнь борются медики.

"Во время прогулки в субботу на территории Национального музея нас упало дерево. Со мной все хорошо. У друга 22 перелома. В том числе череп, позвоночник, таз, ноги. Друг является спасателем 911", – написала Громадская на своей странице в Facebook.

Fcebook Татьяна Громадская Ветка старой груши упала на прохожих в центре Киева

Сейчас девушка ищет доноров 1-ой группы крови для своего друга.

Facebook Татьяны Громадской Комментарий Татьяны Громадской

"Друзья, кто может завтра, послезавтра с 8:00 до 14:00 приехать на улицу Берлинского, 12 задать 1+ группу крови для моего друга? При сдаче крови называть" больница 17 кровь для Патир Альпера. Очень прошу. Умоляю ", – написала она.

Громадская также обнародовала видео падения огромной ветки на людей (см. ниже).

Как сообщил в комментарии "Сегодня" начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук, ветка старой груши упала на улице Владимирской, 2, дерево относится к территории музея.