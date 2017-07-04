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    Фотоленты

    "Отпустите нашего героя". Митинг "Нацкорпуса" под посольством Италии

    Тема:

    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца (32)

    (обновлено: )19003
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Украинское фото
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов "Национального корпуса" под посольством Италии с требованием освободить из-под ареста украинского военнослужащего Виталия Маркива
    Украинское фото
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Украинское фото
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Украинское фото
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Украинское фото
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Украинское фото
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Украинское фото

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    Члены партии "Национальный корпус" требуют под стенами посольства Италии в Киеве освобождения задержанного в Болонье военнослужащего Виталия Маркива, сообщает "Укринформ".

    Паспорт убитого в Украине итальянского журналиста Андреа Роккелли
    AP Photo/Pool
    La Repubblica о гибели итальянского фотографа на Донбассе

    "Партия "Национальный корпус" в категорической форме требует освобождения Виталия Маркива, нашего украинского героя, который по совершенно несправедливому обвинению на данный момент задержан на территории Италии. Мы будем передавать наши заявления итальянскому государству с требованием об освобождении нашего человека", — сказал представитель партии "Национальный корпус" Эдуард Юрченко.

    Участники акции намерены передать свои требования об освобождении Маркива послу Италии в Украине.

    Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

    В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

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