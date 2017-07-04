"Отпустите нашего героя". Митинг "Нацкорпуса" под посольством Италии

Члены партии "Национальный корпус" требуют под стенами посольства Италии в Киеве освобождения задержанного в Болонье военнослужащего Виталия Маркива, сообщает "Укринформ".

"Партия "Национальный корпус" в категорической форме требует освобождения Виталия Маркива, нашего украинского героя, который по совершенно несправедливому обвинению на данный момент задержан на территории Италии. Мы будем передавать наши заявления итальянскому государству с требованием об освобождении нашего человека", — сказал представитель партии "Национальный корпус" Эдуард Юрченко.

Участники акции намерены передать свои требования об освобождении Маркива послу Италии в Украине.

Напомним, Андреа Роккелли погиб в Донбассе вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива. По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".