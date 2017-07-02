Непогода в Украине: 17 пострадавших человек, сотни поврежденных домов

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Украине из-за непогоды пострадали 17 человек, среди них — ребенок, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Также сообщается о 640 поваленных деревьев, 260 поврежденных кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

По данным ГСЧС, больше всего пострадавших в Киевской области – 8 человек. В Барышевском районе повреждены шиферные и металлические кровли на 18 многоэтажных жилых домах, 202 частных жилых домах и 7 общеобразовательных школах, повалено 140 деревьев.

В Черкасской области пострадали 5 человек, в 5 районах области повреждены кровли на 8 частных домах и 8 хозяйственных зданиях, повалены 138 деревьев.

В Сумской области – пострадали 4 человека, из них 1 ребенок 2013 года рождения. В Сумма х и 5 районах области повреждены кровли на 4 частных жилых домах, повалено 43 дерева.

Напомним, в субботу на Киевскую область обрушилась непогода, лил сильный дождь с грозой и молнией.