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    Происшествия

    Непогода в Украине: 17 пострадавших человек, сотни поврежденных домов

    (обновлено: )57310
    По данным ГСЧС, больше всего пострадавших в Киевской области – 8 человек. В Черкасской области пострадали 5 человек, в Сумской области – 4 человека.
    Гроза в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Украине из-за непогоды пострадали 17 человек, среди них — ребенок, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

    Гроза в Киеве
    Украинское фото
    На Киев обрушилась непогода

    Также сообщается о 640 поваленных деревьев, 260 поврежденных кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

    По данным ГСЧС, больше всего пострадавших в Киевской области – 8 человек. В Барышевском районе повреждены шиферные и металлические кровли на 18 многоэтажных жилых домах, 202 частных жилых домах и 7 общеобразовательных школах, повалено 140 деревьев. 

    В Черкасской области пострадали 5 человек, в 5 районах области повреждены кровли на 8 частных домах и 8 хозяйственных зданиях, повалены 138 деревьев. 

    В Сумской области – пострадали 4 человека, из них 1 ребенок 2013 года рождения. В Сумма х и 5 районах области повреждены кровли на 4 частных жилых домах, повалено 43 дерева. 

    Напомним, в субботу на Киевскую область обрушилась непогода, лил сильный дождь с грозой и молнией.

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