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    Первые жертвы: непогода в России унесла жизни двух человек

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    По словам мэра Москвы, во время вчерашнего шторма в Москве один человек погиб от удара молнии, 4 пострадавших находятся в больницах, им оказывается вся необходимая помощь.
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/stolyarovalina1

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что один человек погиб, четверо госпитализированы в результате непогоды в Москве.

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    "Во время вчерашнего шторма в Москве один человек погиб от удара молнии. 4 пострадавших находятся в больницах. Им оказывается вся необходимая помощь", — говорится на странице Собянина в социальной сети "ВКонтакте".

    В то же время, как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, два человека погибли, ещё 22 пострадали из-за непогоды на территории Центрального федерального округа России, в том числе в Москве.

    "По уточненным данным, пострадали 24 человека, из них двое погибли — один в Москве и один в Московской области. В больницы госпитализированы 10 человек, ещё 12 медицинская помощь оказана амбулаторно", — рассказал собеседник агентства.

    По его словам, в результате стихии было нарушено энергоснабжение 327 населенных пунктов, в которых проживают свыше 42,5 тысячи человек. Сообщается, что повреждены кровли 47 многоэтажных, частных и административных зданий, а также более 100 автомобилей.

    Напомним, в пятницу на Москву обрушился сильный шторм, порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду.

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