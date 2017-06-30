Москва во власти шторма: столицу РФ накрыл тропический ливень

На Москву обрушился сильный шторм, порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы. В отдельных районах Москвы и Подмосковья прошел град.

Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в деревне Бурцево (новая Москва) дерево загорелось после прямого попадания молнии.

Аэропорты Московского авиаузла на фоне сложных погодных условий работают штатно, но допускают задержки рейсов, следует из слов представителей аэропортов.

При этом источник в экстренных службах Москвы сообщил РИА Новости, что пожилая женщина незначительно пострадала при падении ветки во время сильного ветра на востоке Москвы. Инцидент произошел вблизи дома 18 на Мироновской улице. Женщину осматривают врачи.

О надвигающемся грозовом фронте и сильном тропическом ливне метеорологи предупреждали заранее.

Публикация от ВАЛЕРИЯ🇷🇺 (@valeriya.087) Июн 30 2017 в 3:10 PDT

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Гидрометцентр России объявил в пятницу оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за дождя, грозы, ветра и жары. По данным МЧС, в столичном регионе ожидается шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. Как сообщал погодный центр "Фобос", в пятницу в Московском регионе может выпасть более половины от месячной нормы осадков, в некоторых районах столицы не исключены подтопления из-за сильного ливня.

Коммунальные и экстренные службы Москвы в связи с ухудшением погодных условий были переведены на усиленный режим работы. На контроле "Мосводостока" находятся 198 мест возможного скопления воды в столице, оперативно реагировать на последствия стихии готовы свыше 370 бригад.

​Транспортный комплекс Москвы также заявил о готовности к бесперебойной работе в грозу, при этом в его информационном центре напомнили, что из-за ухудшения погоды увеличивается вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и широкоформатных рекламных конструкций, что может осложнить ситуацию на дорогах. Автомобилистам советуют по возможности пересесть на общественный транспорт.

Напомним, во второй день лета — 2 июня — в Москве выпал мокрый снег. На юго-западе российской столицы прошел ливень с градом, небо заволокло белесой дымкой, видимость заметно ухудшилась.