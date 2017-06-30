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    Москва во власти шторма: столицу РФ накрыл тропический ливень

    (обновлено: )127
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Дождь и град в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
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    Шторм в Москве, 30 июня 2017
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    Шторм в Москве, 30 июня 2017
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    Шторм в Москве, 30 июня 2017
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    Шторм в Москве, 30 июня 2017
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    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/KatasonovaMaria
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/stolyarovalina1
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/stolyarovalina1
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    instagram.com/keatlin
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    instagram.com/irinas13
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
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    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/92fmru
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/92fmru
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/ru_maniac
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    instagram.com/olgazhivikina
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/VGarev
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    twitter.com/VGarev
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
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    Дождь и град в Москве, 30 июня 2017
    Дождь и град в Москве, 30 июня 2017
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    На Москву обрушился сильный шторм, порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

    По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы. В отдельных районах Москвы и Подмосковья прошел град.

    Источник в экстренных службах столицы сообщил, что в деревне Бурцево (новая Москва) дерево загорелось после прямого попадания молнии.

    Аэропорты Московского авиаузла на фоне сложных погодных условий работают штатно, но допускают задержки рейсов, следует из слов представителей аэропортов. 

    При этом источник в экстренных службах Москвы сообщил РИА Новости, что пожилая женщина незначительно пострадала при падении ветки во время сильного ветра на востоке Москвы. Инцидент произошел вблизи дома 18 на Мироновской улице. Женщину осматривают врачи.

    О надвигающемся грозовом фронте и сильном тропическом ливне метеорологи предупреждали заранее.

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    Гидрометцентр России объявил в пятницу оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за дождя, грозы, ветра и жары. По данным МЧС, в столичном регионе ожидается шквалистое усиление ветра до 24 метров в секунду. Как сообщал погодный центр "Фобос", в пятницу в Московском регионе может выпасть более половины от месячной нормы осадков, в некоторых районах столицы не исключены подтопления из-за сильного ливня.

    Коммунальные и экстренные службы Москвы в связи с ухудшением погодных условий были переведены на усиленный режим работы. На контроле "Мосводостока" находятся 198 мест возможного скопления воды в столице, оперативно реагировать на последствия стихии готовы свыше 370 бригад.

    ​Транспортный комплекс Москвы также заявил о готовности к бесперебойной работе в грозу, при этом в его информационном центре напомнили, что из-за ухудшения погоды увеличивается вероятность падения деревьев, повреждения линий электропередач и широкоформатных рекламных конструкций, что может осложнить ситуацию на дорогах. Автомобилистам советуют по возможности пересесть на общественный транспорт.

    Напомним, во второй день лета — 2 июня — в Москве выпал мокрый снег. На юго-западе российской столицы прошел ливень с градом, небо заволокло белесой дымкой, видимость заметно ухудшилась.

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