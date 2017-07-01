Это было что-то! Шторм в Москве

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РИА Новости Украина

Сильный тропический ливень, обрушившийся на Москву и Подмосковье в пятницу 30 июня, не принес значительных разрушений и жертв. От удара молнии скончался мужчина, к московским медикам за помощью обратился один пострадавший; при этом жители региона отмечали большое количество подтоплений, из-за непогоды было задержано более 40 авиарейсов, порядка 4,5 тысячи человек осталось без электричества.

Центр погоды "Фобос" накануне сообщил, что на Москву надвигается сильный тропический ливень, который по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности. В свою очередь, Гидрометцентр России объявил 30 июня оранжевый уровень погодной опасности, в метеобюро Москвы предупредили об угрозе подтоплений. Сильный дождь начался в Москве и области в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля, сообщают РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице "Вконтакте" сообщил, что городское хозяйство столицы работает в усиленном режиме без сбоев.

"Город пережил еще одну стихию, которую метеорологи назвали "ветхозаветным потопом". Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта. В целом городское хозяйство работает без перебоев. Около 30 локальных подтоплений ликвидированы", — отметил мэр.

По данным ГУП "Мосводосток", на 17:00 в Центральную диспетчерскую службу (ЦДС) предприятия поступило 75 заявок о скоплении воды, бригады оперативно выехали по адресам. При этом по 15 заявкам, поступившим в ЦДС, аварийными службами скопления воды выявлены не были.

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В ГУП "Мосгортранс" заявили, что технические и сервисные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими инфраструктурными объектами. Сообщается, что в случае усиления непогоды городской перевозчик задействует около ста сотрудников и более 50 единиц техники для обеспечения бесперебойной работы маршрутов общественного транспорта.

instagram.com/olgazhivikina Шторм в Москве, 30 июня 2017

При этом столичным водителям власти рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств, автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров, а также внимательно относиться к выбору места парковки.

Аномальные климатические явления в последнее время не впервые приходят в московский регион. Так, 29 мая на Москву и область обрушился ураган. В столице от разгула стихии погибли 12 человек, а в области — шесть. Кроме того, в результате шторма пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве повалило более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Кроме того, повреждения получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

В этот раз в результате разгула стихии погиб один человек: мужчина умер от удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья, заявили в министерстве здравоохранения Московской области. Пресс-служба столичного департамента здравоохранения в свою очередь сообщила, что пока всего один человек обратился за медицинской помощью из-за сильного ливня, его состояние оценивалось как нетяжелое. Ранее источник в экстренных службах столицы рассказал, что пожилая женщина незначительно пострадала при падении ветки во время сильного ветра на востоке Москвы.

Непогода заставила многих паломников к мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся сейчас в Москве, изменить свои планы по поклонению святыне. Сообщалось, что очередь к мощам Николая Чудотворца резко сократилась из-за грозы. Время ожидания паломников в очереди к мощам на фоне резкого ухудшения погоды в столице сократилось с пяти часов до одного.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Московской области прошли массовые аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго РФ, около 4,4 тысячи человек остались без электричества, ведутся восстановительные работы. В настоящее время основные усилия энергетиков сосредоточены на западе Московской области и в Новой Москве. Среди наиболее пострадавших районов Истринский, Наро-Фоминский и Рузский. В восстановительных работах задействовано 64 бригады в составе 204 человек и 92 единицы спецтехники.