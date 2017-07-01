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    Зарубежье

    Это было что-то! Шторм в Москве

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    В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Московской области прошли массовые аварийные отключения электроэнергии.
    Шторм в Москве, 30 июня 2017
    instagram.com/olgazhivikina

    РИА Новости Украина

    Сильный тропический ливень, обрушившийся на Москву и Подмосковье в пятницу 30 июня, не принес значительных разрушений и жертв. От удара молнии скончался мужчина, к московским медикам за помощью обратился один пострадавший; при этом жители региона отмечали большое количество подтоплений, из-за непогоды было задержано более 40 авиарейсов, порядка 4,5 тысячи человек осталось без электричества.

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    Центр погоды "Фобос" накануне сообщил, что на Москву надвигается сильный тропический ливень, который по некоторым показателям может побить рекорды более чем полувековой давности. В свою очередь, Гидрометцентр России объявил 30 июня оранжевый уровень погодной опасности, в метеобюро Москвы предупредили об угрозе подтоплений. Сильный дождь начался в Москве и области в пятницу днем. По данным МЧС, дождь, гроза, град и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в столице до субботы, 1 июля, сообщают РИА Новости.

    Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице "Вконтакте" сообщил, что городское хозяйство столицы работает в усиленном режиме без сбоев.

    "Город пережил еще одну стихию, которую метеорологи назвали "ветхозаветным потопом". Зафиксированы небольшие задержки 12 маршрутов общественного транспорта. В целом городское хозяйство работает без перебоев. Около 30 локальных подтоплений ликвидированы", — отметил мэр.

    По данным ГУП "Мосводосток", на 17:00 в Центральную диспетчерскую службу (ЦДС) предприятия поступило 75 заявок о скоплении воды, бригады оперативно выехали по адресам. При этом по 15 заявкам, поступившим в ЦДС, аварийными службами скопления воды выявлены не были.

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    В ГУП "Мосгортранс" заявили, что технические и сервисные службы в круглосуточном режиме следят за состоянием контактной сети электротранспорта и другими инфраструктурными объектами. Сообщается, что в случае усиления непогоды городской перевозчик задействует около ста сотрудников и более 50 единиц техники для обеспечения бесперебойной работы маршрутов общественного транспорта.

    instagram.com/olgazhivikina
    Шторм в Москве, 30 июня 2017

    При этом столичным водителям власти рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским транспортом. В случае необходимости использования личных транспортных средств, автомобилистам необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и требования знаков и разметки: держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров, а также внимательно относиться к выбору места парковки.

    Аномальные климатические явления в последнее время не впервые приходят в московский регион. Так, 29 мая на Москву и область обрушился ураган. В столице от разгула стихии погибли 12 человек, а в области — шесть. Кроме того, в результате шторма пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве повалило более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Кроме того, повреждения получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.

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    В этот раз в результате разгула стихии погиб один человек: мужчина умер от удара молнии в Дмитровском районе Подмосковья, заявили в министерстве здравоохранения Московской области. Пресс-служба столичного департамента здравоохранения в свою очередь сообщила, что пока всего один человек обратился за медицинской помощью из-за сильного ливня, его состояние оценивалось как нетяжелое. Ранее источник в экстренных службах столицы рассказал, что пожилая женщина незначительно пострадала при падении ветки во время сильного ветра на востоке Москвы.

    Непогода заставила многих паломников к мощам святителя Николая Чудотворца, которые находятся сейчас в Москве, изменить свои планы по поклонению святыне. Сообщалось, что очередь к мощам Николая Чудотворца резко сократилась из-за грозы. Время ожидания паломников в очереди к мощам на фоне резкого ухудшения погоды в столице сократилось с пяти часов до одного.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и Московской области прошли массовые аварийные отключения электроэнергии. По данным Минэнерго РФ, около 4,4 тысячи человек остались без электричества, ведутся восстановительные работы. В настоящее время основные усилия энергетиков сосредоточены на западе Московской области и в Новой Москве. Среди наиболее пострадавших районов Истринский, Наро-Фоминский и Рузский. В восстановительных работах задействовано 64 бригады в составе 204 человек и 92 единицы спецтехники.

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