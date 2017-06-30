Шторм и ливни обрушились на Москву: подборка лучших видео

Около 4,4 тысячи человек остались без электричества из-за сильной непогоды в Москве и области, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

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"Тридцатого июня с 15.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, ветер порывами до 20 м/с) на территории города Москвы и Московской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МОЭСК")… Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 4,4 тысячи человек)", — говорится в сообщении.

Мощность отключенных потребителей уточняется. Проводятся аварийно-восстановительные работы.

Главный грозовой фронт ушел от Москвы на юго-запад, но ненастная погода в столице сохранится на протяжении еще нескольких дней, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Фронт уже прошел, но местами дожди будут продолжаться. За фронтом неустойчивая атмосфера, есть еще грозовые очаги, при этом нет резких перепадов температуры и вероятность резких шквалов ниже", – сказала Макарова.

Как уточнила представительница погодного ведомства, точное количество выпавших осадков в Москве будет определено в конце дня, однако по предварительным данным выпало от 10 до 20 миллиметров. Это гораздо ниже июньского рекорда для Москвы, который составляет 60 миллиметров осадков.

По ее словам, в ближайшие дни характер погоды существенно не изменится, в то же время уже не будет такого ярко выраженного грозового фронта.

Она добавила, что в ближайшие пять дней будут дожди и грозы.