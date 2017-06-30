Непогода в Украине: без света остался 881 населенный пункт, 4 погибших

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В результате непогоды 29 и 30 июня без электроснабжения остался 881 населенный пункт в 10 областях, сообщает в пятницу утром пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 881 населенного пункта в 10 областях, а именно: Волынская — 236 н.п., Хмельницкая — 262 н.п., Львовская — 135 н.п., Черновицкая — 76 н.п., Тернопольская — 69 н.п., Винницкая — 37 н.п., Житомирская — 28 н.п., Ровенская — 22 н.п, Киевская — 15 н. п. и Луганская — 1 н.п.", — говорится в сообщении ГСЧС.

В период с 29 на 30 июня, по данным ведомства, на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряды молнии) погибли 4 человека и пострадали двое, упали 216 деревьев, повреждено 75 крыш жилых домов и 50 объектов социально-бытовой сферы.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 173 человек личного состава и 48 единицы техники. К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов также привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что ливень, который накрыл Каменец-Подольский в понедельник, 26 июня, превратил улицы города в горные реки.

Также сообщалось, что во Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.

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