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    Кабмин выделит Молдавии $370 тыс в связи с непогодой

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    В результате непогоды в Молдавии выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Кабмин на заседании в среду одобрил порядок выделения Молдавии 10 миллионов гривен (370 тысяч долларов) гуманитарной помощи в связи с непогодой в республике.

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    Сильный снегопад прошел в Молдавии 20 и 21 апреля. В результате за сутки на севере и юге страны выпала месячная норма осадков, что нанесло серьезный ущерб многим населенным пунктам и сельскохозяйственным культурам. Первоначально без электроэнергии остались свыше 700 населенных пунктов.

    Проект соответствующего решения о выделении гуманитарной помощи Молдавии на заседании правительства презентовал первый вице-премьер – глава Минэкономики Степан Кубив.

    "Согласно обращению посла Украины в Молдавии о предоставлении гуманитарной помощи Молдавии в связи со сложными погодными условиями, которые сложились в стране 20-22 апреля 2017 года, согласиться с предложением посла о предоставлении республике за счет средств резервного государственного фонда в сумме 10 миллионов гривен", — зачитал Кубив проект решения.

    Документ был принят единогласно. Этим решением правительство обязало МИД Украины в течение однодневного срока обратиться в администрацию президента с инициативой об издании указа главы государства, который должен принять окончательное решение о выделении гуманитарной помощи.

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