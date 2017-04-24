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    Непогода в Украине: без света остаются более 20 населенных пунктов

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (55)

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    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 16 населенных пунктов, в Днепропетровской области без света остаются шесть населенных пунктов.
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    rk.kr.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Двадцать два населенных пункта остаются без электроснабжения в результате ухудшение погодных условий на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "По состоянию на 7 ч. 24 апреля остаются обесточенными 22 населенных пункта в двух областях, а именно: Одесской — 16 н.п. и Днепропетровской — 6 н.п", — говорится в сообщении.

    Бригадами облэнерго продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

    Напомним, в связи с ухудшением погодных условий с 19 час. 20 апреля был введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги "Киев-Одесса" (308-464 километр).

    Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в Новороссийске Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

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