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    В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 40 населенных пунктов

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (52)

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    Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тысяч 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.
    Последствия непогоды в Одесской области
    Трасса Е-95

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Украине по состоянию остаются обесточенными 40 населенных пунктов в двух областях: в Одесской — 32 пункта и Днепропетровской — 8 пунктов. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения, сообщила пресс-служба ГСЧС.

    Последствия непогоды в Одесской области
    Трасса Е-95
    Одесская область в снежном плену: последствия непогоды

    Обрывы линий электропередач и срабатывание систем защиты произошли в результате непогоды, бушевавшей в Украине еще 18 апреля.

    Кроме того, из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

    Ранее сообщалось, что в Одесской области, как прогнозировали синоптики, ухудшились погодные условия. Так, на регион сначала обрушились дождь со шквальным ветром, а позднее выпал снег.

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