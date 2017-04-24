В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 40 населенных пунктов

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В Украине по состоянию остаются обесточенными 40 населенных пунктов в двух областях: в Одесской — 32 пункта и Днепропетровской — 8 пунктов. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения, сообщила пресс-служба ГСЧС.

Обрывы линий электропередач и срабатывание систем защиты произошли в результате непогоды, бушевавшей в Украине еще 18 апреля.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 3 тыс. 790 деревьев в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее сообщалось, что в Одесской области, как прогнозировали синоптики, ухудшились погодные условия. Так, на регион сначала обрушились дождь со шквальным ветром, а позднее выпал снег.