Непогода в Украине: почти 190 населенных пунктов остались без света

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Около 190 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГСЧС.

"В результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 188 населенных пунктов в шести областях", — говорится в сообщении.

Как отмечается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что во Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.