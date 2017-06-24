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    Непогода в Украине: почти 190 населенных пунктов остались без света

    (обновлено: )26
    Согласно информации пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
    Свеча и лампочка
    УНИАН

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Около 190 населенных пунктов в шести областях Украины обесточены в результате неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ГСЧС.

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    "В результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 188 населенных пунктов в шести областях", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

    Ранее сообщалось, что во Львове в результате внезапно налетевшей бури с грозой повалено много деревьев, в некоторых местах зафиксировано повреждение линий электропередач.

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