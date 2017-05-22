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    Экстренная ситуация во Львове: мощный ливень и реки мусора

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (60)

    910
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Zik
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    Zik
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua
    Мощный ливень во Львове
    Мощный ливень во Львове
    varta1.com.ua

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    Мощный ливень во Львове

    В воскресенье, 21 мая во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

    Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.

    Смотрите также: Потоп в селе на Закарпатье

    Работники "Горячей линии города" отмечают, что после непогоды больше всего обращений жителей зафиксировано относительно протекания крыш, желобов, затопления дворовых территорий. Обращений о падении деревьев не было, говорится в сообщении.

    "В оперативном режиме со всеми руководителями районов проговорили первоочередные работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас работники коммунальных предприятий, дорожно-ремонтные предприятия будут прорабатывать наиболее критические участки, убирать территории, в том числе, от бытового мусора", — отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры.

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