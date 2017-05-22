Экстренная ситуация во Львове: мощный ливень и реки мусора

В воскресенье, 21 мая во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.

Смотрите также: Потоп в селе на Закарпатье

Работники "Горячей линии города" отмечают, что после непогоды больше всего обращений жителей зафиксировано относительно протекания крыш, желобов, затопления дворовых территорий. Обращений о падении деревьев не было, говорится в сообщении.

"В оперативном режиме со всеми руководителями районов проговорили первоочередные работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас работники коммунальных предприятий, дорожно-ремонтные предприятия будут прорабатывать наиболее критические участки, убирать территории, в том числе, от бытового мусора", — отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры.