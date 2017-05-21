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    Общество

    В мэрии Львова прокомментировали информацию о мусоре под Киевом

    Тема:

    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (283)

    (обновлено: )133
    Как заявил заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ, те, кто выбрасывает мусор за пределами полигонов по заключенным договорам, должны быть привлечены к ответственности.
    В Киевской области попытались выгрузить 20 тонн мусора из Львова
    ГУ Нацполиции в Киевской области

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В мэрии Львова прокомментировали сообщение о фуре с 20 тоннами львовского мусора, которую обнаружили сегодня под Киевом. Об этом говорится в заявлении на сайте Львовского горсовета.

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    Заместитель мэра Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак заявил, что те, кто выбрасывает мусор за пределами полигонов по заключенным договорам, должны быть привлечены к ответственности.

    "Сейчас информация, что мусор, который сбросили в Киевской области, именно из Львова — не подтверждена", — заявил Бабак.

    Он добавил, что в горсовете сделали запрос в полицию для получения оперативных данных о задержанных грузовиках.

    "Если будет установлено связь между львовскими перевозчиками и этими агентами, сбросившими мусор за пределами полигона, к львовским перевозчикам будут применены жесткие меры путем расторжения договора", — заявил Бабак.

    Ранее сообщалось, что в селе Подгорцы Киевской области ночью грузовики пытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.

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