Мощный ливень во Львове превратил улицы в реки мусора

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. В воскресенье, 21 мая во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков. По данным Львовского гидрометцентра, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы на май, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Из-за непогоды коммунальные службы Львова работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Как сообщают руководители районов, технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и протекания крыш.

Работники "Горячей линии города" отмечают, что после непогоды больше всего обращений жителей зафиксировано относительно протекания крыш, желобов, затопления дворовых территорий. Обращений о падении деревьев не было, говорится в сообщении.

"В оперативном режиме со всеми руководителями районов проговорили первоочередные работы по ликвидации последствий непогоды. Сейчас работники коммунальных предприятий, дорожно-ремонтные предприятия будут прорабатывать наиболее критические участки, убирать территории, в том числе, от бытового мусора", — отметили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры.

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Напомним, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.

На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

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Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.