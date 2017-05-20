Львовский мусор путешествует: теперь в Житомирской области

ГУ Национальной полиции в Житомирской области

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. В Житомирской области задержали грузовик, выгрузивший мусор из Львова, сообщает пресс-служба местной полиции.

"В ночь с 19 на 20 мая житель с. Ягодинки заметил, как от местной свалки выезжает неизвестный грузовик и сразу позвонил в полицию. Полицейские, получив сообщение о возможном несанкционированном выбросе бытовых отходов, прибыли на место происшествия. Грузовик удалось задержать в соседнем с. Веселом", — рассказали в полиции.

Водителя доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

"Как выяснилось, возить по ночам чужие отходы взялся Новоград-Волынский предприниматель. Для разговора с ним возле отдела полиции собирается и местная община, которая возмущена систематическим подбрасыванием мусора и требует возмещения ущерба", — сказал начальник ГУНП в Житомирской области Вячеслав Печененко.

ГУ Национальной полиции в Житомирской области Львовский мусор в Житомирской области

Между тем, по состоянию на 15 мая проспект Свободы во Львове утопал в мусоре, значительная часть мусорных площадок была переполнены.