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    Аналитика и комментарии

    Уголь из США: энергетическая независимость или новая афера?

    (обновлено: )10710
    По мнению опрошенных экспертов, "американским углем" вполне может оказаться уголь из России и даже ОРДЛО, который под видом заморского будет поступать в украинские порты.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко

    Сергей Чигирь, РИА Новости Украина 

    После своего визита в Соединенные Штаты президент Петр Порошенко заявил украинцам, что с энергетической зависимостью страны теперь покончено. В Украину вскоре поступит американский уголь, который заменит уголь Донбасса и РФ. Однако у экспортов есть опасения, что под видом "американского угля" будет разработана очередная схема по вымыванию бюджетных средств. 

    Патриотизм или лоббизм? 

    В Украину вскоре приедет американский уголь, заявил президент Порошенко во время интервью для трех украинских телеканалов. "Украина отказалась от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса. Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании (США) по конкурентоспособным ценам. При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 миллионов тонн угля", – сообщил Порошенко.

    Дмитрий Разумков
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    Теракт в РФ, уголь из США, транш МВФ. Мнение Разумкова

    Много это или не мало? В год страна потребляет около 30 млн. тонн угля, однако антрацита (необходим для отапливания домов) мы потребляем порядка 9 млн. тонн.  По прогнозам Кабмина, потребление антрацита (ввиду блокады и падения производства — Ред.) в этом году сократится до 6 млн. Таким образом, в случае импорта угля только антрацитовой группы поставки из США составят до 30% украинского потребления.

    Таким образом, спасать Украину от угля Донбасса и России будет американский уголь. Ранее в роли "спасителей" выступали уголь южноафриканский и уголь австралийский, однако они так и не могли победить зависимость от "москалей". Причина банальна: заморский уголек значительно дороже, да и транспортировать его не просто. Поэтому львиная доля антрацита закупалась в РФ. 

    Новый "Роттердам"? 

    Однако на "заморском угле" решили заработать наши олигархи. Для того чтобы оправдать закупки иностранного угля в Украину власть придумала схему ценообразования "Роттердам плюс", которая рассчитывает себестоимость по котировкам на товарной бирже Роттердама (Нидерланды) плюс транспортировка в Украину. С помощью этой формулы олигарзи поставляли украинский и российский угль на украинский энергорынок под видом "роттердамского". В результате, цена на оптовом рынке электроэнергии выросла в 2 раза. Соответственно, резко подорожала квартплата. 

    "Американский уголь перещеголяет по цене и будет значительно дороже того, который мы закупаем сейчас. Тот уголь, который мы завозим, там цена с доставкой составляет порядка 110-120 долларов. Американский уголь может стоить под 150 долларов. Возникает вопрос как тут его будут это подавать, и сколько будет реализовано угля. Может нам продадут по максимум и скажут — такая плата за независимость. В США дороже и доставка, и обслуживание и сборы при разгрузке. Второй аспект — это соответствие украинским теплоэлектростанциям, поскольку они строились под уголь, который имеет соответствующий уровень серы, влажности, калорийности.  Мы не знаем, подходит ли американский уголь под наши теплоэлектростанции", — заявил РИА Новости Украина энергетический эксперт Юрий Корольчук.

    По его словам, ранее при президентстве Обамы украинские власти планировали создать американскую компанию, которая бы завозила в Украину уголь из других стран, например, из ЮАР, поскольку он значительно дешевле американского. 

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    "Думаю, как такового мы угля из США не увидим. Экспортировать уголь из Пенсильвании не так-то просто, для этого нужно пройти необходимые юридические процедуры, связанные с внутренним потреблением, поскольку внутренний потребитель имеет некоторые привилегии, нужно реализовать определенные программы для угледобывающих компаний, поскольку их не заинтересует везти через океан небольшую партию в 600 тыс. тонн", — отметил Корольчук. 

    По мнению эксперта, в Украину, скорее всего, поступит уголь из переходящих запасов компаний-трейдеров. Возможно, это будет продукция из ЮАР, потому что она значительно дешевле. 

    Блокада — друг махинаций 

    Впрочем, президент во время своих выступлений четко говорит именно об американской продукции.

    "Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — заявил Порошенко в интервью Fox News. 

    Очевидно, что украинский президент пытается понравиться американским энергетическим магнатам, которые стали основной поддержкой администрации Трампа, приглашая их зайти на украинский рынок угля и газа. 

    Уголь
    Flickr.com/oatsy40/
    Проблемы с углем. Почему в Украине пока все стабильно?

    Подобные политические интриги Порошенко происходят на фоне масштабного энергетического кризиса, которую вызвала блокада Донбасса. Заблокировав ввоз угля из  ОРДЛО на украинские ТЭЦ, президент собственными руками поставил страну в зависимость от иностранных поставщиков, в том числе России. Если ранее Украина сама себя обеспечивала углем, и даже продавала его за рубеж, то теперь вынуждена ходить с протянутой рукой по миру, выпрашивая уголь по дешевой цене. А никто в мире дешевый уголь продавать не хочет, поэтому Киев вынужден закупать антрацит в России. 

    В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия стала крупнейшим поставщиком угля в Украину.

    "Неважно откуда везут уголь в Украину. Можно везти его хоть из Антарктиды. Вопрос в цене. Никто нам не сказал, сколько будет стоить уголь из Пенсильвании, как эти расходы лягут на конечного потребителя, а ведь это самое главное. Поэтому и закладывается вопрос — нет ли у этой непрозрачной схема какого-нибудь лоббиста, который пытается заработать на новой схеме, — заявил РИА Новости Украина энергетический эксперт Валентин Землянский

    По мнению опрошенных экспертов, "американским углем" вполне может оказаться уголь из России и даже ОРДЛО, который под видом заморского будет поступать в украинские порты. За такую "энергетическую независимость" расплатятся простые украинцы, которым вновь повысят в 2-3 раза платежки. Ну а Порошенко получит лавры великого дипломата, который с помощью американских друзей смог побороть энергетическую зависимость от России.

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