Уголь из США: энергетическая независимость или новая афера?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

После своего визита в Соединенные Штаты президент Петр Порошенко заявил украинцам, что с энергетической зависимостью страны теперь покончено. В Украину вскоре поступит американский уголь, который заменит уголь Донбасса и РФ. Однако у экспортов есть опасения, что под видом "американского угля" будет разработана очередная схема по вымыванию бюджетных средств.

Патриотизм или лоббизм?

В Украину вскоре приедет американский уголь, заявил президент Порошенко во время интервью для трех украинских телеканалов. "Украина отказалась от закупки угля с оккупированных территорий Донбасса. Для обеспечения прозрачности энергетического рынка мы договорились о поставках угля из Пенсильвании (США) по конкурентоспособным ценам. При содействии американских властей мы получим гарантированное снабжение минимум 2 миллионов тонн угля", – сообщил Порошенко.

Много это или не мало? В год страна потребляет около 30 млн. тонн угля, однако антрацита (необходим для отапливания домов) мы потребляем порядка 9 млн. тонн. По прогнозам Кабмина, потребление антрацита (ввиду блокады и падения производства — Ред.) в этом году сократится до 6 млн. Таким образом, в случае импорта угля только антрацитовой группы поставки из США составят до 30% украинского потребления.

Таким образом, спасать Украину от угля Донбасса и России будет американский уголь. Ранее в роли "спасителей" выступали уголь южноафриканский и уголь австралийский, однако они так и не могли победить зависимость от "москалей". Причина банальна: заморский уголек значительно дороже, да и транспортировать его не просто. Поэтому львиная доля антрацита закупалась в РФ.

Новый "Роттердам"?

Однако на "заморском угле" решили заработать наши олигархи. Для того чтобы оправдать закупки иностранного угля в Украину власть придумала схему ценообразования "Роттердам плюс", которая рассчитывает себестоимость по котировкам на товарной бирже Роттердама (Нидерланды) плюс транспортировка в Украину. С помощью этой формулы олигарзи поставляли украинский и российский угль на украинский энергорынок под видом "роттердамского". В результате, цена на оптовом рынке электроэнергии выросла в 2 раза. Соответственно, резко подорожала квартплата.

"Американский уголь перещеголяет по цене и будет значительно дороже того, который мы закупаем сейчас. Тот уголь, который мы завозим, там цена с доставкой составляет порядка 110-120 долларов. Американский уголь может стоить под 150 долларов. Возникает вопрос как тут его будут это подавать, и сколько будет реализовано угля. Может нам продадут по максимум и скажут — такая плата за независимость. В США дороже и доставка, и обслуживание и сборы при разгрузке. Второй аспект — это соответствие украинским теплоэлектростанциям, поскольку они строились под уголь, который имеет соответствующий уровень серы, влажности, калорийности. Мы не знаем, подходит ли американский уголь под наши теплоэлектростанции", — заявил РИА Новости Украина энергетический эксперт Юрий Корольчук.

По его словам, ранее при президентстве Обамы украинские власти планировали создать американскую компанию, которая бы завозила в Украину уголь из других стран, например, из ЮАР, поскольку он значительно дешевле американского.

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"Думаю, как такового мы угля из США не увидим. Экспортировать уголь из Пенсильвании не так-то просто, для этого нужно пройти необходимые юридические процедуры, связанные с внутренним потреблением, поскольку внутренний потребитель имеет некоторые привилегии, нужно реализовать определенные программы для угледобывающих компаний, поскольку их не заинтересует везти через океан небольшую партию в 600 тыс. тонн", — отметил Корольчук.

По мнению эксперта, в Украину, скорее всего, поступит уголь из переходящих запасов компаний-трейдеров. Возможно, это будет продукция из ЮАР, потому что она значительно дешевле.

Блокада — друг махинаций

Впрочем, президент во время своих выступлений четко говорит именно об американской продукции.

"Мы говорили об эффективном экономическом сотрудничестве между Украиной и США, о том, чтобы уголь из Пенсильвании оказался на украинских ТЭЦ, а сжиженный природный газ из Луизианы — в украинской газотранспортной системе", — заявил Порошенко в интервью Fox News.

Очевидно, что украинский президент пытается понравиться американским энергетическим магнатам, которые стали основной поддержкой администрации Трампа, приглашая их зайти на украинский рынок угля и газа.

Подобные политические интриги Порошенко происходят на фоне масштабного энергетического кризиса, которую вызвала блокада Донбасса. Заблокировав ввоз угля из ОРДЛО на украинские ТЭЦ, президент собственными руками поставил страну в зависимость от иностранных поставщиков, в том числе России. Если ранее Украина сама себя обеспечивала углем, и даже продавала его за рубеж, то теперь вынуждена ходить с протянутой рукой по миру, выпрашивая уголь по дешевой цене. А никто в мире дешевый уголь продавать не хочет, поэтому Киев вынужден закупать антрацит в России.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из России и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса по итогам первого квартала 2017 года Россия стала крупнейшим поставщиком угля в Украину.

"Неважно откуда везут уголь в Украину. Можно везти его хоть из Антарктиды. Вопрос в цене. Никто нам не сказал, сколько будет стоить уголь из Пенсильвании, как эти расходы лягут на конечного потребителя, а ведь это самое главное. Поэтому и закладывается вопрос — нет ли у этой непрозрачной схема какого-нибудь лоббиста, который пытается заработать на новой схеме, — заявил РИА Новости Украина энергетический эксперт Валентин Землянский.

По мнению опрошенных экспертов, "американским углем" вполне может оказаться уголь из России и даже ОРДЛО, который под видом заморского будет поступать в украинские порты. За такую "энергетическую независимость" расплатятся простые украинцы, которым вновь повысят в 2-3 раза платежки. Ну а Порошенко получит лавры великого дипломата, который с помощью американских друзей смог побороть энергетическую зависимость от России.