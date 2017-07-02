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    Фотоленты

    На Киев обрушилась непогода

    12
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Украинское фото
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Украинское фото
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Украинское фото
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Украинское фото
    Гроза в Киеве
    Гроза в Киеве
    Украинское фото

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    Гроза в Киеве

    В субботу, 1 июня, в Киеве прошла гроза с градом. По информации соцсетей, в результате потопа остановился транспорт в районе метро "Борщаговская".  Из-за затопленных рельсов стояли трамваи в районе Героев Севастополя.

    Смотрите также: Чернобыль в огне: как тушили пожар в зоне отчуждения

    "В центре люди принимают бесплатные ванны. Потеряны номерные знаки. Есть авто с гидроударом", — говорится одном сообщении на Facebook.

    На перекрестке проспекта Победы и улицы Шолуденко с работой не справился коллектор.

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