На Киев обрушилась непогода

В субботу, 1 июня, в Киеве прошла гроза с градом. По информации соцсетей, в результате потопа остановился транспорт в районе метро "Борщаговская". Из-за затопленных рельсов стояли трамваи в районе Героев Севастополя.

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"В центре люди принимают бесплатные ванны. Потеряны номерные знаки. Есть авто с гидроударом", — говорится одном сообщении на Facebook.

На перекрестке проспекта Победы и улицы Шолуденко с работой не справился коллектор.