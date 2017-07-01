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    Киев

    На Киев надвигается грозовой ливень

    (обновлено: )11110
    Согласно информации пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр, температура воздуха ожидается +24… +26, ночью +13…+15.
    Грозовое небо
    io.ua

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В течение часа и до конца суток в столице ожидается гроза и штормовой ветер до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

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    При этом температура воздуха ожидается +24… +26. Ночью +13…+15.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 июля, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов. 

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