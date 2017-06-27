Во вторник Украину накроют грозы и сильные дожди

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. В ряде регионов Украины во вторник ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 27 июня в течение суток в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

Днем 27 июня в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Также отмечается, что во вторник на реках бассейнов Днестра и Сяна (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над текущими уровнями.

В связи с ожидаемыми осадками 27 июня на реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий. При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

Напомним, в результате осложнения погодных условий в период 26-27 июня произошло обесточивание 86 населенных пунктов в трех областях. Также сообщалось о гибели человека.