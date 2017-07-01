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    Фотоленты

    Чернобыль в огне: как тушили пожар в зоне отчуждения

    (обновлено: )31
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Скриншот с Youtube
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Тушение пожара в зоне Чернобыльской АЭС
    Скриншот с Youtube

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    В субботу Госслужба Украины по ЧС сообщила, что спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

    "Благодаря комплексному применению наземных и воздушных сил в 13.25 1 июля пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Чернобыль инвестиции за 30 лет поглотил как черная дыра — Семерак

    В четверг днем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, по предварительным данным, во время технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки.

    Утром в пятницу госслужба по ЧС сообщила, что тушение пожара на территории лесничества продолжается, его площадь составляла 25 гектаров, позже площадь удалось уменьшить до семи гектаров. В пятницу вечером спасатели локализовали пожар.

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