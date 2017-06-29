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    Погода в Украине: жара и грозы

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    По информации Украинского гидрометцентра, в западных областях страны днем температура воздуха прогреется до 33 градусов, ожидаются дожди, а в северных - от 29 до 32 градусов.
    Ливень в Киеве.
    УНИАН

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 29 июня, в Украине будет жаркая погода, дожди с грозами ожидаются в западной части страны, сообщает Гидрометцентр.

    В западных областях днем температура воздуха поднимется до 33 градусов, северных — от 29 до 32 градусов. На востоке днем будет от 30 до 33 градусов, в центре — от 30 до 33 градусов, ожидается переменная облачность. В южных областях также без осадков, температура — от 28 до 33 градусов.

    В Киеве в четверг переменная облачность, температура воздуха днем от +30 до +32 градусов.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 29 июня

    Ранее сообщалось, что с запада Украины на восток страны идет циклон, который принесет сильные осадки и грозы.

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