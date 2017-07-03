Это был кошмар! Спецкор о непогоде в Полтавской области

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Синоптики ожидают ухудшения погоды с четвертого июля. Также в ГСЧС предупреждают о грозах со шквальным ветром, в некоторых местах он будет достигать 15-20 метров в секунду.

По последней информации на сайте ГСЧС, обесточенными в Украине остаются еще более 300 населенных пунктов в шести областях: Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Кировоградской.

О том, что происходило и происходит в Полтавской области, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила, главред газеты "Коло" (Полтава) Татьяна Цирульник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка зараз ситуація в місті і області? Скільки пунктів зараз знеструмлено?

— Зараз у Полтаві — ясне сонечко, жодної хмаринки на небі немає. Погода чудова. Але те, що відбувалося першого липня в області, це було дійсно жахливо. Знеструмлено 33 населених пункти в трьох районах області: Лубни, Оржиця та Гадяч. Найдужче постраджав Оржицький район, там відключено від електропостачання 17 населених пунктів і повалено близько 200 дерев. Знаю випадок, що в Лубенському районі, в лісотехнічному коледжі внаслідок негоди впала труба котельні, пошкодила лінію електропередач і тим знеструмила кілька вулиць. У Гадяцькому районі також відключено від електроенергії три населених пункти. Зараз там і досі працюють рятувальники, але ситуація для нас вже не те, щоб звична, але минулого року в цей же час у нас були аналогічні катаклізми, і тоді у нас також постраждало два райони, і на ліквідацію наслідків катастрофи тоді 12 мільйонів гривень виділялося. Тому подивимося, що буде зараз, оскільки вже є звернення до обласної влади про те, що з резервного фонду області треба виділяти кошти на подолання наслідків стихії. В яку суму їх оцінять, ще невідомо, чекаємо щотижневої апаратної наради у губернатора.

Є інформація про постраждалих?

— Ще немає. Інформація ця не підтверджена рятувальниками, це інформація з мереж.

Наскільки злагоджено працюють надзвичайники?

— Ніяких претензій ні до рятувальників, ні до Полтаваобленерго, яка зараз відновлює електропостачання, немає. Сім бригад Полтаваобленерго, всі рятувальні служби, здається, дев'ять одиниць техніки, 40 осіб рятувальників, всі працюють. Немає такого, щоб була бездіяльність. Знову ж таки, бо є приклад минулого року, коли у нас була страшна негода в двох районах. Тому вже всі навчені гірким досвідом.

kolo.news Последствия непогоды в Лубенском районе Полтавской области

Чи очікують в Полтаві на нові шквали та зливи?

— Так, очікують, але я наголошую, що зараз дивлюсь у вікно і не бачу того, що будуть зливи і вітер, і шквали, але ми готові до цього.

Які погодні умови очікують Україну найближчим часом, в ефірі "ГС" розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

Украинское фото Николай Кульбида. Архивное фото

Якою буде погода в Україні найближчими днями? Чи є ще штормові попередження?

— Ні, атмосфера нібито вже заспокоїлася, всі небезпечні явища, які були в останні дні на території України, ці хмари, вони перемістилися туди, на територію РФ. Лише сьогодні ще під впливом таких досить активних атмосферних процесів, будуть південні і південно-східні області України, де чекаємо грозові дощі, і місцями зі шквалами та градом. В інших регіонах погода спокійна і помірно тепла, 20-25 градусів, на півдні 30-32 градуси, і приблизно такою ж погода буде протягом всього поточного тижня. Тобто практично без опадів і помірно тепла.

А чим можна пояснити таке різке погіршення погодних умов?

— Власне, погіршенням його назвати, мабуть, трохи складнувато. Тому що, по-перше, літо, активні турбулентні процеси в атмосфері відбуваються. І звичайно, це для літнього періоду достатньо часте явище, коли випадає град, спостерігаються грози, шквали і навіть смерчі. Тобто це не було щось таке надзвичайне з одного боку. Але з іншого боку, дійсно, це цілий комплекс небезпечних явищ, від яких страждають і люди, і будинки, і дерева, і все інше.

Червень був прохолодним, а коли спека прийде в Україну?

— Протягом поточного тижня буде, ще раз повторюю, помірно тепло, 20-25, що цілком комфортна погода, на півдні — 30-32 градуси, і спека, звичайно, повернеться, скажімо, ще один спекотний день може бути, наприклад, 9 числа, потім 11, це вже буде 30-35 градусів на всій території України.

А 10 липня?

— А 10 числа якраз пройде атмосферний фронт, і спека… от дев'ятого вона посилиться, потім дещо спаде і 11 липня повернеться знову.

Якої погоди слід очікувати в Києві?

— Погода в Києві протягом поточного тижня десь 23-25 градусів, без опадів.

Ранее о последствиях непогоды в Украине в эфире "ГС" сообщили журналист телеканала "UA:Сумы" Маргарита Сахно и глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Ткачук Роман.