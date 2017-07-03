Непогода в Украине: без света остаются 215 населенных пунктов

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. По состоянию на 7 часов утра 3 июля аварийно-восстановительные бригады облэнерго возобновили электроснабжение в 530 населенных пунктах, обесточенными остаются 215 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без света остаются дома в Сумской области — 109 населенных пунктов, в Черкасской — 76 н. п., в Кировоградской — 17 н. п., в Киевской — 9 н.п. и в Черниговской — 4 н.п.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, тогда как районные администрации решают вопрос о восстановлении кровель поврежденных домов, отмечают в ГСЧС.

В ведомстве напоминают, что 1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек (из них 1 ребенок). По предварительным данным, было повалено 640 деревьев, повреждено 260 крыш жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

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Кроме того, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 745 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская — 49 н.п., Сумская — 341 н.п., Черкасская — 181 н.п., Полтавская — 69 н. п., Кировоградская — 76 н.п., Черниговская — 29 н.п. К ликвидации последствий непогоды всего было привлечено 1 тыс. 350 чел. и 380 ед. тех., из них от ГСЧС 216 чел. личного состава и 29 ед. тех.