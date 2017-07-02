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    В Украине остаются обесточенными почти 400 населенных пунктов

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    В ГСЧС рассказали, что осталось восстановить электроснабжение в 379 населенных пунктах 6 областей, а именно Сумской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Кировоградской.
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    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В результате непогоды по состоянию на 20:00 2 июля обесточенными остаются 379 населенный пункт, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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    "Аварийно-восстановительными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение в 366 населенных пунктах, которые были обесточены 1 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) и срабатывания системы защиты линий электропередач. Осталось восстановить электроснабжение в 379 населенных пунктах 6 областей, а именно: Сумской — 167 н.п., Черкасской — 99 н.п., Черниговской — 36 н.п., Полтавской — 36 н.п, Киевской — 28 н.п. и Кировоградской — 16 н.п", — сообщает ГСЧС.

    Коммунальными службами и подразделениями ГСЧС были проведены работы по распилу и уборке деревьев.  К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС были привлечены  210 человек личного состава и 45 единиц техники.

    Ранее в ГСЧС сообщили, что в Украине из-за непогоды пострадали 17 человек.

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