Непогода уничтожила более 7 тысяч га посевов в Черкасской области - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Синоптики ожидают ухудшения погодных условий с четвертого июля. Также в ГСЧС предупреждают о грозах со шквальным ветром, в некоторых местах он будет достигать 15-20 метров в секунду.

По последней информации на сайте ГСЧС, обесточенными в Украине остаются еще более 200 населенных пунктов в пяти регионах Украины.

Больше всего проблем фиксируют в Сумской области, известно, что к работам по восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Коммунальными службами и подразделениями ДСНС были убраны поваленные деревья с проезжих частей и из частного сектора.

Как Черкассы справляются с последствиями непогоды, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил журналист интернет-издания "Про все" Александр Рыбалка.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Яка зараз ситуація в місті та області?

— На сьогоднішній день ситуація в місті та області стабілізується, незважаючи на значні негативні наслідки, які негода нанесла Черкащині, ситуація виправляється. Сьогодні була селекторна нарада, і представники департаменту ДСНС та представники відповідних органів влади доповідали, що ситуація нормалізується, хоча стан залишається стабільно тяжким. На сьогоднішній день відключеними залишаються 734 трансформаторних пункти, близько 108 населених пунктів залишаються знеструмленими.

Юрий Ткаченко/Facebook Последствия непогоды в Черкасской области

А в самих Черкасах в усіх районах вже є світло?

— В усіх районах Черкасах вже є світло, вже відновили роботу з цього приводу, ті руйнування, які спричинили падіння дерев, а також електростовпів, їх вже прибрали за вихідні мобільні бригади.

Чи є підрахунки на рівні міста чи області щодо шкоди, яку було завдано негодою?

— На сьогодні підбиваються підсумки загальні, але загальної суми ще поки нема. Оскільки негода нанесла шкоду не тільки комунікаціям, не тільки життєзабезпечувальним системам, а й також сільськогосподарським посівам, досить великі об'єми по області, первинно підрахунок показав, що знищено понад 7000 гектарів посівів різних культур.

Чи створено єдиний координаційний штаб в місті чи області?

— Фактично оперативний штаб для реагування на події, що відбулися, та ліквідацію наслідків негоди, було створено ще вночі з першого на друге липня, його очолив ОДА Юрій Ткаченко. Вони працювали цілодобово, в тому числі представники ДСНС і представники комунальних служб, без вихідних і без відпочинку.

Триває підготовка до можливої нової хвилі негоди?

— Звісно, створено додаткові мобільні групи, залучено резерви, в тому числі для можливої ліквідації наслідків, резерви з числа курсантів Черкаської пожежної академії імені героїв Чорнобилю, а також працюють в повному об'ємі, в повному режимі, всі служби комунально-рятувальні і ремонтні бригади.

Представники обласної чи міської влади збираються якимось чином допомагати у відновленні тим людям, які не можуть зробити цього самостійно?

— Як декларують представники органів влади, додатково будуть передбачені кошти, додатково буде передбачена допомога, яка виділятиметься районам, що найбільш постраждали від негоди, а також тим категоріям, які власноруч взагалі не можуть здійснити якісь ремонтні роботи. З цього приводу вони обіцяють, що допомога буде надана.

Юрий Ткаченко/Facebook Последствия непогоды в Черкасской области

Докладніше про наслідки негоди в Україні в ефірі "ГС" повідомив заступник начальника відділу взаємодії зі ЗМІ та комунікацій з громадськістю ДСНС України Володимир Овсяник.

Скільки населенних пунктів ще залишаються знеструмленими?

— На ранок третього липня, відповідно з 745 населених пунктів залишається знеструмленими 215 населених пунктів. Зокрема, це у нас у Сумській області 109 населених пунктів, в Черкаській — 76, в Кіровоградській — 17, в Київській — 9, в Чернігівській — 4. Роботи тривають, постійно, відновлюються.

Чи є прогнози, скільки ще часу треба на відновлення лінії електропостачання?

— Наразі невідомо, скільки часу, тому що в різних регіонах складність пошкоджень різна, тобто роботи тривають, і підрозділи ДСНС України надають всебічну допомогу працівникам обленерго.

Чи очікують в ДСНС погіршення погодних умов в подальшому? Чи є якась координація з Гідрометцентром?

— Гідрометцентр, який прогнозує в південних і західних областях грози, в окремих населених пунктах буде град, шквали, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. З Гідрометцентром у ДСНС — чітка взаємодія, тому наші підрозділи знаходяться на постійному бойовому чергуванні і готові допомогти.

Тобто зараз готуються до другої хвилі негоди?

— Підрозділи ДСНС завжди готові до різноманітних погодних негараздів.

Чи є якісь рекомендації в ДСНС для українців, як мінімізувати можливі втрати від негоди?

— У першу чергу, це слухати ЗМІ щодо штормових попереджень, які надає Гідрометцентр України та ДСНС України, та відповідно бути готовими до тих погодних умов, які прогнозуються.

Скільки людей та техніки зараз задіяно для усунення наслідків негоди?

— До ліквідації негоди було залучено 1350 осіб особового складу та 380 одиниць техніки, від ДСНС — 216 осіб особового складу та 29 одиниць техніки.

Чи є у вас інформація щодо постраждалих від негоди?

— Відповідно, як повідомлялося раніше ДСНС, першого липня було зафіксовано 21 постраждалу особу, всі були в задовільному стані госпіталізовані до лікарень.

Ранее о последствиях непогоды в Украине в Украине в эфире "ГС" сообщили журналист телеканала "UA:Сумы" Маргарита Сахно и глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Ткачук Роман.

Напомним, специальный корреспондент из Одессы Александр Тарасенко в эфире радиостанции Голос Столицы сообщал, что город сильно не пострадал от ухудшения погодных условий, но на море бушует сильный шторм и местами есть обвалы деревьев.