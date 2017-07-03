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    В Киеве объявлено штормовое предупреждение

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    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (77)

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    Согласно прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Столичные власти советуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.
    Непогода в Киеве
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    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Начиная со второй половины понедельника и до конца дня 3 июля в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

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    Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня 3 июля в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

    Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения" напоминают основные правила поведения в случае усиления ветра: избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт; все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

    Также столичные власти советуют держаться на улице подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

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    Напомним, в минувшую пятницу на Москву обрушился сильный шторм, порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что один человек погиб, четверо госпитализированы в результате непогоды в Москве.

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