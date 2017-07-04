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    Из-за непогоды обесточен Мариуполь

    (обновлено: )4
    По данным ГСЧС, из-за срабатывания систем защиты и порывов линий электропередач обесточены 13 населенных пунктов и частично Мариуполь. К восстановлению привлечены бригады облэнерго.
    Работа электрика
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Из-за грозы и сильных порывов ветра частично обесточен Мариуполь Донецкой области, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    Как стало известно, во вторник в результате осложнения погодных условий, дождя, грозы и сильных порывов ветра в Мариуполе было повалено 38 деревьев.

    "По состоянию на 15:30 из-за срабатывания систем защиты и порывов линий электропередач обесточены 13 населенных пунктов и частично Мариуполь. К восстановлению привлечены бригады облэнерго", — говорится в сообщении.

    Пока что информации о пострадавших в результате стихии нет.

    Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 июля аварийно-восстановительные бригады облэнерго возобновили электроснабжение в 530 населенных пунктах, обесточенными оставались 215 населенных пунктов.

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