Непогода в Украине: почти 150 населенных пунктов остались без света

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. В результате дождей и гроз из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 147 населенных пунктов в четырех областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Произошло обесточивание 147 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Тернопольская — 59 н.п., Хмельницкая 36 н.п., Закарпатская — 27 н.п., Львовская — 25 н.п", — говорится в сообщении.

На территории Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) по предварительным данным повалены 68 деревьев, частично повреждены 71 кровля жилых домов и одной общеобразовательной школы, подтоплено 4 подвальных помещения.

Также поваленные 3 электроопоры, а именно: в Житомирской области — в Чудновском районе с. Большие Коровинцы частично повреждены шиферные кровли на 70 частных жилых домах и частично повреждена кровля ООШ, повалены 20 деревьев, упали 3 электроопоры; в Закарпатской области — в 8 районах области повалено 21 дерево, подтоплено два подвальных помещения хозяйственных зданий в г. Тересва и и подтоплено дорожное полотно в Ужгороде.

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В Ивано-Франковской области в двух районах области повалены 10 деревьев, частично подтоплены два подвальных помещения общественных заведений в г. Ивано-Франковск; в Тернопольской области — в Тернопольском районе повалено 3 дерева и частично повреждена крыша жилого дома; в Хмельницкой области — в 3 районах области (Полонский, Старосинявский, Шепетовский районы) повалено 14 деревьев.

Ранее сообщалось, что сильный ливень прошел в пятницу в Луцке, в следствии чего в областном центре затопило дороги и тротуары, в некоторых местах уровень воды поднялся на один метр. Также мощный ливень затопил Ровно.