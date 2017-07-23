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23.07.201723:19
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    Ужгород засыпало градом

    (обновлено: )18
    На Ужгород, Мукачево и Берегово Закарпатской области в воскресенье обрушились ливни. В областном центре выпал град, о чем сообщают местные СМИ. В частности, соответствующее видео появилось на странице Mukachevo.net в Facebook.
    facebook.com/Mukachevo.net
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