Ужгород засыпало градом

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На Ужгород, Мукачево и Берегово Закарпатской области в воскресенье обрушились ливни. В областном центре выпал град, о чем сообщают местные СМИ. В частности, соответствующее видео появилось на странице Mukachevo.net в Facebook.