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    В Москве во второй день лета выпал мокрый снег

    (обновлено: )624
    Пользователи социальных сетей сообщают, что в пятницу в российской столице выпал мокрый снег. Также сообщается, что на юго-западе Москвы прошел ливень с градом.
    Мокрый снег в Москве
    Скриншот

    КИЕВ, 2 июн – РИА Новости Украина. Во второй день лета в Мосве выпал мокрый снег, сообщают пользователи социальных сетей, публикуя видео.

    Вместе с тем, по данным корреспондента РИА Новости, на юго-западе Москвы утром в пятницу прошел ливень с градом, небо заволокло белесой дымкой, видимость заметно ухудшилась.

    Такая ситуация отмечается, в частности, в районе пересечения Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Погода портится с самого утра – в районе 8 часов было просто холодно и ветрено, затем пошел дождь, перешедший в ливень, теперь – град.

    Как заявляли РИА Новости в центре "Фобос", погода в Москве и области сейчас отстает от календаря примерно на месяц – температура на 6-8 градусов ниже климатической нормы, "то есть просто холодно". В выходные дни холодная погода в столичном регионе сохранится.

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    К лучшему погода, по прогнозу, поменяется лишь в середине следующей недели. Температура должна вырасти до 20-25 градусов, и следующие выходные дни, как обещают синоптики, "в полной мере будут летними".

    Ранее на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. На минувшей неделе на затопленной улице в столице утонул автомобиль.

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