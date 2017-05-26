наверх
26.05.201715:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Ливень в Киеве: на затопленной улице утонул автомобиль

    (обновлено: )71
    Сильный ливень, который обрушился на столицу в пятницу, 26 мая, усложнил передвижение транспорта. Так, во многих районах города улицы превратились в реки.
    Ситуация в Киеве после ливня 26 мая
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В столице в пятницу после дождя ряд улиц оказались затоплены, сообщают пользователи социальных сетей.

    Так, по данным СМИ, на Татарке на превратившейся в реку улице "утонул кроссовер".

    Сложная ситуация наблюдается также на проспекте Победы.

    Пользователи также публикуют видео ситуации на скрывшихся под водой дорогах.

    Ранее сообщалось, что в Киеве под дождем во многих школах прошел "последний звонок".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Убийство мотоциклиста на Харьковском шоссе в Киеве
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Эвакуация после ЧП на стадионе в Манчестере
    Кровавый теракт в Манчестере