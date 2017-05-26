Ливень в Киеве: на затопленной улице утонул автомобиль

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. В столице в пятницу после дождя ряд улиц оказались затоплены, сообщают пользователи социальных сетей.

Так, по данным СМИ, на Татарке на превратившейся в реку улице "утонул кроссовер".

Сложная ситуация наблюдается также на проспекте Победы.

Пользователи также публикуют видео ситуации на скрывшихся под водой дорогах.

Ранее сообщалось, что в Киеве под дождем во многих школах прошел "последний звонок".