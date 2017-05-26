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    Общество

    Украину в пятницу накроют дожди

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    В столице днем местами кратковременный дождь, температура днем 20-22°. Во Львове днем будет слегка дождливо, возможна гроза, температура днем 19..21°. В Одессе без осадков.
    Дождь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Переменная облачность ожидается в Украине в пятницу. Ночью в большинстве западных, Винницкой и северных областях, днем в Украине, кроме южных, Донецкой и Днепропетровской областей, кратковременные дожди, местами с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

    Из-за обильных ливней в селе Белая Церковь Закарпатской области были подтоплены 10 частных домов и 100 домохозяйств
    zk.dsns.gov.ua
    Потоп в селе на Закарпатье

    Ветер юго-западный, на западе страны — северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° тепла.

    В столице днем местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

    Во Львове днем будет слегка дождливо, возможна гроза. Ветер с северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9..11°, днем 19..21°.

    В Одессе без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Температура ночью 11..13°, днем 18..20°.

    Ранее сообщалось, что сильные ливни затопили в Закарпатье 100 домохозяйств. Также сообщалось, что 21 мая во Львове выпало 30% от месячной нормы осадков.

    Смотрите также: Мусорные реки во Львове

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