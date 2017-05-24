Погода на среду: Западную Украину накроют дожди

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В среду, 24 мая, в Украине ожидаются дожди на западе и севере страны. В остальных регионах без осадков. Днем +19…+24, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Погода на 24 мая в Украине.

Днем в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях грозы, кое-где град и шквалы до 17-22 м/с. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди. Днем +17…+22.

На севере дожди. Днем +21…+24.В центре без осадков. Днем воздух прогреется до +21…+23.

На востоке переменная облачность без осадков. Днем +19…+23.

На юге также сухо. Днем +21…+24.

В Киеве 24 мая переменная облачность без осадков. Днем +22…+24.