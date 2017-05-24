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    Общество

    Погода на среду: Западную Украину накроют дожди

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    Днем в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях грозы, кое-где град и шквалы до 17-22 м/с.
    Ливень в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. В среду, 24 мая, в Украине ожидаются дожди на западе и севере страны. В остальных регионах без осадков. Днем +19…+24, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

    Погода на 24 мая в Украине.

    Днем в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях грозы, кое-где град и шквалы до 17-22 м/с. Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами сильные дожди, на Закарпатье и в Карпатах очень сильные дожди. Днем +17…+22.

    На севере дожди. Днем +21…+24.В центре без осадков. Днем воздух прогреется до +21…+23.

    На востоке переменная облачность без осадков. Днем +19…+23.

    На юге также сухо. Днем +21…+24.

    В Киеве 24 мая переменная облачность без осадков. Днем +22…+24.

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