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    Погода в Украине: в некоторых регионах обещают дожди с грозами

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    На западе страны ожидаются дожди с грозами, температура от +20 до +22 днем. В восточных областях синоптики прогнозируют солнечную погоду, температура воздуха поднимется до +21 градуса днем, в Донецкой обл. ожидаются дождь с грозой.
    Дождь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. В большей части Украины во вторник будут идти дожди с грозами. Об этом свидетельствует прогноз погоды "Укргидрометцентра".

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    На западе страны ожидаются дожди с грозами, температура от +20 до +22 днем. В восточных областях синоптики прогнозируют солнечную погоду, температура воздуха поднимется до +21 градуса днем, в Донецкой обл. ожидаются дождь с грозой.

    В северной части Украины также ожидаются осадки. Температура от +20 до +22 днем. В Киеве ясно, до +22 градусов днем.

    На юге ясная погода, кроме Херсонской области и Крыма, где пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +22 градусов днем.

    В Центральной Украине без осадков, температура до +22.

    Ранее сообщалось, что в ряде регионов ожидаются дожди с грозами.

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