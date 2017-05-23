Погода в Украине: в некоторых регионах обещают дожди с грозами

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости. В большей части Украины во вторник будут идти дожди с грозами. Об этом свидетельствует прогноз погоды "Укргидрометцентра".

Смотрите также: Первомай во Львове: пасмурная погода, фестивали, пиво

На западе страны ожидаются дожди с грозами, температура от +20 до +22 днем. В восточных областях синоптики прогнозируют солнечную погоду, температура воздуха поднимется до +21 градуса днем, в Донецкой обл. ожидаются дождь с грозой.

В северной части Украины также ожидаются осадки. Температура от +20 до +22 днем. В Киеве ясно, до +22 градусов днем.

На юге ясная погода, кроме Херсонской области и Крыма, где пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +22 градусов днем.

В Центральной Украине без осадков, температура до +22.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов ожидаются дожди с грозами.