наверх
19.05.201710:20
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Погода в Украине: в Киеве без осадков, на востоке - дожди

    (обновлено: )40
    Как сообщается, в восточных областях пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит +15+18 днем, ночью - +5+7. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
    Жара в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. В пятницу, 19 мая, на востоке Украины ожидается небольшой дождь, сообщает прогноз погоды Укргидрометцентра.  Согласно прогнозам, на западе страны будет ясная погода, температура воздуха от +19 до +22 днем и +4+7 ночью. Теплее всего в Закарпатской области, где столбик термометра поднимется до +25. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

    В восточных областях пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит +15+18 днем, ночью — +5+7. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

    Погода на 19 мая в Украине

    В центральных областях преимущественно ясная погода, лишь в некоторых областях пройдет дождь. Температура от +16 до +20 днем, ночью — от +5 до +8. Ветер северный, 3-8 м/с.

    В Киеве от +19 до +21 днем и ночью — от +6 до +8. На юге страны ясная погода, без осадков. Днем — +17+21, ночью — +6+10. Ветер северный, 3-8 м/с.

    По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 С°.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Компьютер. Архивное фото
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Купола
    Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    Алексей Кущ
    Евросоюз отменил визы для украинцев
    На месте наезда на пешеходов в Нью-Йорке
    Наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка