Погода в Украине: в Киеве без осадков, на востоке - дожди

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. В пятницу, 19 мая, на востоке Украины ожидается небольшой дождь, сообщает прогноз погоды Укргидрометцентра. Согласно прогнозам, на западе страны будет ясная погода, температура воздуха от +19 до +22 днем и +4+7 ночью. Теплее всего в Закарпатской области, где столбик термометра поднимется до +25. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В восточных областях пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит +15+18 днем, ночью — +5+7. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Погода на 19 мая в Украине

В центральных областях преимущественно ясная погода, лишь в некоторых областях пройдет дождь. Температура от +16 до +20 днем, ночью — от +5 до +8. Ветер северный, 3-8 м/с.

В Киеве от +19 до +21 днем и ночью — от +6 до +8. На юге страны ясная погода, без осадков. Днем — +17+21, ночью — +6+10. Ветер северный, 3-8 м/с.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 19 мая в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3 С°.