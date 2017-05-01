Погода 1 мая в Украине: дожди и грозы

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на понедельник, 1 мая, преимущественно облачную погоду с прояснениями, в западных и северных областях страны пройдут дожди, передает Гидрометцентр.

В западных областях ожидаются дожди с грозами, днем столбик термометра будет колебаться от +13 до +25 градусов. Грозы также пройдут в некоторых северных областях, здесь будет от +19 до +21 градуса. В восточном регионе будет будет от +21 до +23 градусов, а на юге — от +22 до +25 градусов.

В Киеве ожидается гроза, температура днем от +19 до +21 градусов.

Ранее сообщалось, что погода на западе начнет улучшаться 1-2 мая.